Una festa biancorossa a Monza: è quella della comunità peruviana Conto alla rovescia per la festa per il bicentenario dell’indipendenza del Perù, che sarà celebrato anche a Monza dalla nutrita comunità sudamericana.

Gli habitué più attenti della vasca monzese si saranno accorti che alcuni negozi stanno esponendo in vetrina delle bandierine biancorosse. Nulla a che vedere con il Calcio Monza, ma per una fortunata coincidenza si tratta dei colori del Perù che quest’anno festeggia il bicentenario della propria indipendenza dalla Spagna.

La situazione pandemica non ha permesso di organizzare manifestazioni di piazza, ma l’attiva comunità peruviana di Monza e Brianza non poteva far passare sotto tono una data tanto importante e per questo farà celebrare domenica 18 luglio alle 10.30 una Messa che sarà presieduta da monsignor Silvano Provasi nel Duomo di Monza. La celebrazione sarà in lingua italiana ed è, naturalmente, aperta a tutti. Alla cerimonia, alla cui organizzazione ha fattivamente collaborato la Caritas decanale di Monza, assisterà anche il Console Generale del Perù a Milano Augusto Salamanca Castro insieme ad alcuni suoi collaboratori.

Saranno presenti anche alcuni giovani vestiti con gli abiti tradizionali del Perù che, al termine, della Messa eseguiranno sul sagrato della basilica alcune figure della Marinera, un’antica ed elegante danza peruviana che rappresenta il corteggiamento tra due innamorati. Solo nella città di Monza si calcola che siano più di mille i peruviani residenti mentre in Brianza raggiungono quota 3500. La portavoce della comunità Ana Maria Bobadilla Vilchez ha fatto arrivare in città oltre duecento (come gli anni del Perù) bandierine e insieme all’assessore al Commercio Massimiliano Longo ha chiesto ai commercianti di allestire delle vetrine a tema in vista della passeggiata che il console del Perù Salamanca Castro compirà domenica prossima per le vie del centro storico.

A questo proposito il rappresentante del governo peruviano ha fatto pervenire il suo saluto alla città di Monza “luogo di cultura e sport da me molto apprezzato in quanto ho avuto occasione di visitare la sua splendida Villa reale, nonché presenziare all’edizione del 2019 del Gran Premio d’Italia di Formula 1 all’Autodromo Nazionale di Monza e sono stato anche ospite di una partita di calcio del AC Monza. Saluto in maniera speciale la comunità peruviana nella provincia di Monza Brianza in occasione del Bicentenario dell’Indipendenza del Perù e per celebrare questa importante ricorrenza, estendo un cordiale invito sia alla comunità italiana sia alla comunità peruviana della provincia, per partecipare alla Santa Messa che si terrà domenica 18 luglio nel Duomo di Monza, alle ore 10.30”.

Il legame tra Perù e Italia viene sottolineato da Ana Maria Bobadilla Vilchez: «Gli italiani sono molto amati in Perù. Nel 1921 in occasione del primo centenario dell’Indipendenza la comunità italiana residente in Perù ha addirittura regalato un museo: il Museo d’arte italiana di Lima, che ancora oggi rappresenta un importante punto di attrazione della nostra capitale. Domenica 18 luglio oltre a celebrare la nostra festa, vorremmo dire grazie all’Italia, alla città di Monza, e alla Brianza e rendere partecipi i cittadini. Un grazie particolare all’assessore alla Cultura e al Commercio del Comune di Monza Massimiliano Longo che ci ha fatto sentire la sua particolare vicinanza. Nel rispetto delle norme anti Covid, invitiamo monzesi e brianzoli a essere presenti alla cerimonia, che è comunque aperta a tutti, per conoscere più da vicino le nostre tradizioni».

