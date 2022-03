Una camminata per dire no alla guerra: organizza per domenica 13 marzo il Comune di Verano Brianza Il Comune di Verano Brianza ha deciso di organizzare, per domenica 13 marzo, la “Camminata per la pace”.

«A Verano abbiamo circa una quarantina di ucraini residenti – ha spiegato in settimana il sindaco Samuele Consonni – I primi profughi, parenti e amici delle famiglie che abitano in paese, sono già arrivati. Incontreremo le associazioni, Caritas in primis, per capire come gestire i prossimi arrivi». La camminata raggiungerà il “Parco della Pace”. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Istituto comprensivo di via Sauro, il Comitato Genitori delle scuole veranesi, la Pro Loco Veranese e l’Associazione Anziani

