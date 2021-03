Un venerdì a Monza: un furto, una rapina e due aggressioni (una con un’altra rapina) Numerosi interventi della Squadra Volante della polizia impegnata anche in controlli con le altre forze dell’ordine per il rispetto delle misure di contenimento Covid. Quattro ragazzi non residenti sono stati sanzionati.

Un furto a scuola e un altro tentato in una ditta, una rapina per strada e due aggressioni: sono le segnalazioni della Squadra Volante della polizia di stato di Monza per la giornata di venerdì 12 marzo. Iniziata alle 08.40 con un intervento in via Salvo D’Acquisto, presso un istituto di formazione, dove personale, nell’entrare nell’edificio, ha notato il controsoffitto della segreteria completamente ceduto.



Controlli polizia Monza

Gli agenti hanno quindi ricostruito che ignoti si sono introdotti all’interno dell’istituto da una finestra posta sul tetto, a 8 metri di altezza, e una volta nei locali sono riusciti a rubare un computer portatile. Probabilmente, come riferito dalla Questura, gli stessi hanno anche cercato di introdursi in una azienda posta di fronte all’istituto, sempre dal tetto, ma non hanno sottratto nulla.



Nel pomeriggio, attorno alle 17, tre ragazze hanno invece raccontato agli agenti di essere state rapinate per strada in via Prampolini: due sconosciuti a bordo di un’auto avrebbero asportato loro un telefono cellulare ed alcune bottiglie di alcolici. Indagini in corso. In serata. attorno alle 21, un 40enne ha detto di essere stato aggredito in corso Milano, all’altezza di una fermata del bus. Ha riportato varie escoriazioni. Ad assalirlo sarebbero stati alcuni ragazzi, presumibilmente nordafricani. Gli hanno rubato uno zainetto con effetti personali e documenti. La vittima ha fornito una parziale descrizione di uno degli aggressori e i poliziotti hanno effettuato controlli in zona, con esito negativo, e hanno preso visione dei filmati delle telecamere della videosorveglianza.

Un’altra aggressione è stata segnalata alle 22.40, in via Manzoni, vittima un senegalese 31enne, regolare in Italia: ad assalirlo - a suo dire senza motivo - sarebbero stati alcuni cittadini nordafricani a lui sconosciuti. Una versione confermata da alcuni testimoni. Anche in questo caso è intervenuta una Volante e ci sono accertamenti in corso.

Gli agenti, insieme a carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, durante la serata, hanno effettuato anche numerosi controlli in piazza Garibaldi dove quattro ragazzi non residenti in città sono stati sanzionati per inosservanza del Dpcm Covid. Uno e stato trovato ad urinare in una aiuola e quindi sanzionato ai sensi del Regolamento della Polizia Urbana per il rispetto del decoro.

