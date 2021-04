Un tesoretto di 13.400 euro per il Cav di Monza grazie ai punti donati con Esselunga È stata grande la generosità della Brianza, ma anche da Brescia e dal Veneto, verso il Centro Aiuto alla Vita di Monza che ha ricevuto oltre 1 milione di punti dell’Esselunga, pari a 13.400 euro utilizzati per comprare materiale per mamme e neonati in difficoltà.

Il numero è da capogiro e a sette cifre: 1.473.000 punti Esselunga raccolti in meno di un mese. Un tesoretto del valore economico di 13.400 euro. A tanto ammonta la generosità dei tantissimi che hanno deciso di donare al Centro di aiuto alla vita di Monza i punti fedeltà scaduti lo scorso 11 aprile.

«La provvidenza non ci ha mai abbandonato e questa è un’ulteriore dimostrazione – ha commentato la presidente, Josetta Grosso - Il Cav è davvero amato». Grazie ai punti accumulati è stato possibile acquistare i prodotti che ogni settimana le volontarie donano alle mamme in difficoltà per i loro piccoli: pannolini, latte in polvere, biberon e ciucci, tutti comperati grazie ai soldi raccolti con l’accumulo di punti.

Tanta partecipazione è arrivata non solo dai donatori di Monza ma anche dai comuni limitrofi, da Brescia e persino dal Veneto.

«Abbiamo sparso la voce, a tutti i nostri contatti abbiamo chiesto di poterci donare i punti che non si sarebbero potuti consumare entro la scadenza e questo è stato lo straordinario risultato ottenuto. E a tutte le persone che ci hanno sostenuto diciamo grazie».

