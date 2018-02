Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: Inaugurazione villaggio Alzheimer Il Paese ritrovato, struttura protetta per malati di alzheimer ideato e gestito dalla cooperativa Meridiana (Foto by Fabrizio Radaelli)

Un sms per aiutare il Paese ritrovato di Monza, il villaggio per la cura dell’Alzheimer LEGGI L’inaugurazione - FOTO - VIDEO - Basta un sms per dare il proprio contributo a “Il paese ritrovato” di Monza, il villaggio pronto ad accogliere e a prendersi cura di 64 ospiti affetti da Alzheimer e altre forme di demenza. Tutti potranno sostenere il progetto grazie a una campagna attiva fino al 4 marzo.

Basta un sms per dare il proprio contributo a “Il paese ritrovato” di Monza, il villaggio pronto ad accogliere 64 ospiti affetti da Alzheimer e altre forme di demenza. Tutti potranno sostenere il progetto grazie a una campagna che è attiva in questi giorni, lanciata con uno spot in onda sulle reti Mediaset: si può aiutare con un semplice sms al numero 45568, sino al 4 marzo.

LEGGI Monza all’avanguardia, inaugurato il Paese dell’Alzheimer - FOTO

Nove milioni di euro il costo complessivo della struttura di via Casanova a Monza. Ne mancano ancora tre per coprire l’intera cifra. Il centro è stato inaugurato sabato 24 febbraio e con la presentazione ufficiale è stato lanciato anche l’appello perché la cooperativa la Meridiana possa giungere al traguardo dell’accoglienza dei primi ospiti senza debiti.

La parte più consistente di quei nove milioni è stata coperta da famiglie di imprenditori del territorio (Rovati, Fontana e Fumagalli su tutti) con il sostegno significativo di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e della Fondazione Cariplo. Un sistema di welfare di comunità che è un modello nel nuovo paradigma di accoglienza e cura della demenza.

