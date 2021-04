Un quadro di Carla Bruschi per la cupola della basilica di Desio: come partecipare alla raccolta fondi Iniziativa di raccolta fondi per il progetto Salviamo la Cupola della basilica di Desio. Dal quadro intitolato “Rinascita” donato alla parrocchia dall’artista Carla Bruschi è stata ricavata una serie limitata di copie in vendita. Il quadro andrà all’asta. Monsignor Cesena: «Molte famiglie conservano rappresentazioni artistiche della basilica di Desio»

Un quadro intitolato “Rinascita” per salvare la cupola della basilica di Desio. Lo ha realizzato l’artista milanese Carla Bruschi donandolo alla parrocchia Santi Siro e Materno. Dal dipinto sono stata ricavata una serie limitata di stampe (misura 21 x 30 cm), numerate e autenticate dall’autrice in vendita con un contributo minimo di 20 euro.

Il dipinto originale verrà invece messo all’asta in uno dei prossimi eventi organizzati nell’ambito del progetto ‘Salviamo la cupola’, raccolta fondi per la sostituzione delle 28mila scandole di ardesia della copertura della cupola della Basilica desiana.



Il progetto è sostenuto anche dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza con la creazione di un fondo dedicato.

“Nelle visite natalizie alle famiglie – spiega il parroco monsignor Gianni Cesena - ho spesso notato con piacere che molte conservano rappresentazioni artistiche della basilica di Desio, realizzate con diverse tecniche pittoriche.



In prossimità della Pasqua abbiamo ricevuto questa nuova opera, generoso dono di Carla Bruschi che ha voluto partecipare al nostro progetto, peraltro in un momento non semplice della sua vita. Lei stessa, al corrente della necessità di restauro della nostra cupola e forse ispirata dal dramma della pandemia in atto, ha voluto significativamente dare come titolo ’La Rinascita’. Tra le numerose proposte di sensibilizzazione per i lavori della cupola, questa è una delle più qualificate. Chi lo desidera può richiedere una copia dell’opera e contribuire in questo modo al progetto ’Salviamo la cupola’”.

La stampa dell’opera può essere ritirata a partire da sabato 17 aprile 2021 all’uscita delle messe in Basilica. È possibile prenotarla e ritirarla con le seguenti modalità: Segreteria Parrocchiale, da lunedì a venerdì, ore 9-12, telefono 0362 621678, mail [email protected].La mail dedicata al progetto è [email protected].

