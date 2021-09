Un pomeriggio d’altri tempi a Desio con l’Agrifesta 2021 Sabato 25 settembre Desio alla Bocciofila Parco di via Cavalieri di Vittorio Veneto “Agrifesta 2021” con un ricco programma che dalle 15 alle 19.

Una manifestazione per riscoprire le tradizioni contadine. Un pomeriggio a stretto contatto con i prodotti genuini della terra. Sabato 25 settembre torna a Desio alla Bocciofila Parco di via Cavalieri di Vittorio Veneto “Agrifesta 2021” con un ricco programma che dalle 15 alle 19 prevede animazione e giochi per i più piccoli, mercatini e hobbisti con prodotti tipici e persino una gara di barbecue amatoriale.

L’iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con la Bocciofila Parco e la Contrada Dugana, era stata inizialmente programmata su due giornate, ma le previsioni meteorologiche avverse per domenica 26 hanno consigliato di concentrare il calendario in un unico giorno. In ottemperanza alle regole vigenti tutti coloro che accederanno all’area evento in via Cavalieri di Vittorio Veneto dovranno essere in possesso della Certificazione verde Covid-19. Lo stesso documento è richiesto anche per partecipare alle singole attività.

