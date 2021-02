Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Un percorso contro bullismo e cyberbullismo alla scuola media di Verano A scuola di educazione civica alla media di Verano dove è partito un corso per riconoscere e difendersi dai rischi del bullismo e del cyberbullismo.

Per dire basta ai bulli, si va a scuola di educazione civica (e digitale). Nella settimana dedicata alle attività contro il bullismo e il cyberbullismo, gli alunni di seconda media dell’istituto comprensivo di Verano Brianza inizieranno un percorso per conoscere caratteristiche, rischi e rimedi dell’atteggiamento prepotente e violento spesso perpetrato - di persona o in rete - ai danni di una vittima incapace di difendersi.

Da giovedì 11 febbraio incontreranno gli operatori della fondazione “E. Stein” - Consultorio di Seregno. Obiettivi degli incontri, tre in tutto fino al 25 febbraio, sono “aumentare la capacità di esprimere le emozioni e i sentimenti, rafforzando l’autostima”; “imparare a mettersi nei panni dell’altro per riconoscerne e comprenderne stati d’animo e vissuti”; “favorire un uso consapevole e responsabile delle tecnologie e in particolare dei social media, contrastando il fenomeno di atti e molestie attuati attraverso l’accesso alle informazioni della rete e l’uso di cellulari e sociali network”.

Di bullismo e cyberbullismo, le classi seconde hanno parlato anche al termine di un percorso di educazione alla legalità: Diego Tenderini, volontario dell’associazione Libera - Contro le mafie, ha mostrato con esempi concreti il parallelismo tra le azioni illegali degli adulti e i comportamenti irrispettosi e inadeguati dei giovani.

