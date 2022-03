Un nuovo bar per il laghetto di Giussano: si chiama Ficus, aprirà ad aprile Ficus è il nome scelto dai nuovi gestori del bar del laghetto di Giussano che aprirà ad aprile.

Ad aprile sarà inaugurato il nuovo bar al laghetto di Giussano. Si chiamerà Ficus e sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 24. I nuovi gestori, che si occuperanno dell’attività per i prossimi 10 anni, hanno già iniziato a promuoverlo attraverso i social. “Ficus è uno splendido bar e bistrot, sulla riva del laghetto di Giussano, un rifugio dal caos metropolitano”, si legge nella presentazione sulla pagina Facebook. Sarà un locale “all day long”: aprirà dalla mattina con proposte breakfast e spuntini, per poi continuare con il pranzo, l’aperitivo serale e chiudere con la cena e l’after dinner, con particolare attenzione alla selezione musicale. Elegante e luminoso, grazie ad ampie vetrate affacciate direttamente sul laghetto, Ficus è pensato per essere un luogo ideale per le famiglie, che potranno godersi una merenda pomeridiana con i bambini dopo una passeggiata in riva al laghetto, per chi lavora e necessita di una pausa pranzo veloce ma sostanziosa, ma anche per chi desidera incontrarsi con un gruppo di amici in un’atmosfera colorata, piacevole e informale.

“Siamo quasi pronti. Al momento stiamo allestendo il locale all’interno. I servizi di Ficus saranno rivolti alle famiglie fino alle 18.00. Mentre dalla golden hour in poi l’attenzione sarà rivolta ai giovani”, ha spiegato Luca Macrì, tra i gestori del bistrot. “Per quanto riguarda, invece, la ristorazione, sveleremo i menù di pranzo e cena poco prima dell’inaugurazione. Sarà una sorpresa”, ha aggiunto.

