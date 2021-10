Un incontro sul rapporto tra l’uomo e il cane con Enpa Monza Una nuova conferenza dedicata al rapporto tra l’uomo e il cane: organizza Enpa Monza con l’istruttore cinofilo Ivano Vitalini. Giovedì 14 ottobre, in presenza e in streaming.

Ivano Vitalini, istruttore cinofilo e docente formatore della Federazione italiana cinofila e soccorso ospite del rifugio Enpa di Monza, per una nuova conferenza dedicata al rapporto tra l’uomo e il cane.

L’incontro si svolgerà in presenza il 14 ottobre alle 21 nella sede di via San Damiano 21. Dal momento che i posti in presenza sono pochi e solo per chi è munito di Green pass, si potrà assistere alla conferenza anche online sulla piattaforma Zoom. L’iscrizione è obbligatoria per tutti, compilando il modulo disponibile sul sito enpamonza.it.

L’incontro è rivolto ai proprietari dei cani ma anche agli operatori del settore e a tutti coloro che sono interessati a conoscere il comportamento animale.

La partecipazione all’evento è a offerta libera. Il ricavato della serata sarà destinato a Enpa Monza e Brianza, a sostegno delle tante attività svolte dall’ente a tutela degli animali. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected].

La serata servirà per capire quanto sia cambiato il rapporto tra l’uomo e il cane, soprattutto negli ultimi vent’anni, alla luce delle nuove conoscenze e di approcci diversi.

