Un concerto a Monza per la Giornata mondiale della povertà

Un concerto in occasione della Giornata mondiale dedicata alle povertà. A proporlo è la Caritas di Monza che sabato 13 novembre alle 21, porterà sul palco del cineteatro di Triante, in via Duca d’Aosta, il gruppo Pax side of the moon con lo spettacolo “Powery Rangers”.

«Abbiamo deciso di celebrare questa giornata con un concerto, che sarà l’occasione anche per presentare le numerose iniziative e attività della Caritas cittadina a sostegno delle persone fragili – spiegano i volontari -. La povertà non è solo scarsità di risorse economiche. La mancanza di istruzione, di cultura, la fragilità e la debolezza sono a volte causa della povertà. Oggi la povertà è causata anche dalle guerre e dagli effetti dei cambiamenti climatici. Anche quando la famiglia si divide causa spesso ai coniugi e ai figli sofferenze e il rischio concreto di povertà».

«Quando si parla di povertà che sia economica o culturale noi ci sentiamo chiamati in causa – hanno spiegato i Pax side of the moon -. Torniamo quindi dal vivo con il nostro show per sostenere le attività della Caritas a sostegno dei più fragili». L’ingresso è gratuito. «Ma l’offerta è consigliata e la festa assicurata», precisano i sette della band.

