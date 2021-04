Un classico a Brugherio: gatto sull’albero non riesce più a scendere, “salvato” dai vigili del fuoco Il recupero è scattato nel pomeriggio di giovedì in via Manin. L’animale è stato tratto in salvo e, dopo la foto di rito, dato che non è stato possibile risalire al proprietario, affidato all’Enpa locale.

Un classicissimo: il gatto che sale sull’albero e poi, terrorizzato, non ne vuole più sapere di scendere. E’ andato in scena nel pomeriggio di giovedì a Brugherio e sono intervenuti (anche questo da copione) i vigili del fuoco.

Il soccorso con recupero è scattato in via Manin; con l’ausilio dell’autoscala il gatto è stato tratto in salvo. Non riuscendo a risalire al legittimo proprietario l’animale, dopo la foto di rito in braccio al suo salvatore, è stato affidato all’Enpa San Bernardo di Brugherio.

L’intervento di recupero

© RIPRODUZIONE RISERVATA