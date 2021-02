Un cervo filmato a Brugherio, fuga fino a Cernusco sul Naviglio - VIDEO Alla fine è stato fermato, sedato e recuperato nel primo pomeriggio a Cernusco sul Naviglio, ma la scorribanda di un cervo di 200 chili lunedì mattina ha coinvolto anche Brugherio, quando è stato filmato mentre correva sul marcapiede in zona centro sportivo.

Alla fine è stato fermato, sedato e recuperato per metterlo in sicurezza nel primo pomeriggio a Cernusco sul Naviglio nel parcheggio di un negozio sulla Padana Superiore da Nucleo Ittico Venatorio della Città metropolitana. Ma la scorribanda di un cervo di 200 chili lunedì mattina aveva coinvolto anche Brugherio, quando è stato filmato mentre correva sul marciapiede in zona centro sportivo. Le immagini poi sono arrivate alle forze dell’ordine e sono rimbalzate via smartphone per la curiosità dell’incontro. Il cervo dopo la Brianza si è diretto verso la Martesana, attraversando i comuni e il Naviglio. Fino a Cernusco, lungo il percorso allertati polizia locale, carabinieri, vigili del fuoco, polizia provinciale.

