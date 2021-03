Un battaglione di uova di cioccolato per aiutare gli alpini di Arcore

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Arcore, Pasqualino, il dolce degli alpini (Foto by Michele Boni)

Sta arrivando Pasqualino allo chalet degli Alpini di Arcore. Il dolce pasquale fatto artigianalmente da una pasticceria per le penne nere sta andando letteralmente a ruba, «Attenzione “Battaglione” ... un esercito di Pasqualini, i dolci Alpini, ci stanno invadendo!!! ... e stanno marciando verso il nostro Chalet ... si salvi chi può» ha commentato il capogruppo Valerio Viganò. Per chi volesse mangiare l’uovo di cioccolata può ancora prenotarlo al 3280171713 con sms o messaggio Whatsapp. Tutto il ricavato sarà utilizzato dagli Alpini per attività sociali sul territorio.

