Un altro tamponamento sulla Statale 36, incidente a Seregno: code in direzione nord Un altro tamponamento con più veicoli sulla Statale 36. Nel pomeriggio di martedì 19 gennaio incidente all’altezza di Seregno: ha provocato code che si sono allungate fin oltre Desio.

Secondo tamponamento in due giorni sulla Statale 36 con più veicoli coinvolti. Nel tardo pomeriggio di martedì 19 gennaio quattro mezzi sono rimasti coinvolti in un incidente all’altezza di Seregno, in carreggiata nord, sembra per un cambio di corsia. La chiamata ai soccorsi è partita poco prima delle 17.30. Nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita in modo serio.

Incidente Statale 36 Seregno nord

I soccorsi e i rilievi da parte della polizia stradale di Monza hanno però costretto alla chiusura di due corsie e a tratti allo stop di tutto il traffco. Sul posto anche due squadre Anas.

Si sono inevitabilmente create lunghe code che si sono allungate fin oltre Desio. Congestionata anche la viabilità locale per chi ha cercato una alternativa uscendo dalla superstrada.

Lunedì all’ora di pranzo un altro tamponamento si era verificato all’altezza di Lissone.

