Statale 36, incidente con quattro auto coinvolte a Lissone: code fino a Monza Incidente con quattro auto coinvolte sulla Statale 36 in direzione nord alle 12.30 di lunedì 18 gennaio: due corsie chiuse e code fino a Monza.

Due corsie chiuse e code fino a Monza sulla Statale 36 in direzione nord per un incidente che intorno alle 12.30 di lunedì 18 gennaio ha coinvolto quattro auto all’altezza di Cascina Aliprandi a Lissone. Nessuna delle persone a bordo è rimasta ferita in modo grave, solo un automobilista - a bordo di una Toyota - è stata trasportata in ospedale in codice verde per accertamenti. Sul posto le ambulanze, la polizia stradale di Monza con tre pattuglie, i vigili del fuoco di Desio con due mezzi, due squadre Anas per ripristinare il fondo stradale.

