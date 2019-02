Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Un altro incidente sul lavoro: operaio precipitato a Lentate, gravissimo Un operaio di 61 anni è precipitato a Lentate sul Seveso nel cantiere nell’area della Guardia di Finanza in via don Gnocchi a Camnago. È stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale San Gerardo di Monza.

Un operaio di 61 anni è precipitato a Lentate sul Seveso nel cantiere nell’area della Guardia di Finanza in via don Gnocchi a Camnago. I lavori sono ripartiti nei mesi scorsi nell’ambito di un lotto statale recuperato nell’ex parco militare: l’uomo si trovava sul tetto del magazzino ed è caduto da circa sei metri in una dinamica tragica analoga all’incidente registrato a Meda solo poche ore prima.

Scattato l’allarme sul posto si sono portati l’ambulanza, i carabinieri, la polizia locale e l’Ats di Desio. È stato trasportato in condizioni gravissime in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

È il terzo incidente sul lavoro in due giorni: lunedì un uomo è morto in un cantiere per l’ampliamento delle fognature a Desio, martedì un operaio cinquantenne è precipitato da un tetto a Meda.

