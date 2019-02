Incidente sul lavoro a Meda: grave un operaio precipitato da 4 metri È stato trasportato in elicottero in codice rosso l’operaio precipitato da un’altezza di quattro metri in un cantiere di Meda, in via Gagarin. È il secondo incidente sul lavoro in due giorni.

È stato trasportato in elicottero in codice rosso l’operaio precipitato in un cantiere di Meda, in via Gagarin. L’uomo, 50 anni, si trovava sul tetto di un edificio in costruzione nel cantiere di costruzione dell’Istituto Auxologico Italiano per conto di una ditta di Milano ed è caduto da un’altezza di circa quattro metri riportando lesioni alla testa.



MEDA CANTIERE INFORTUNIO

(Foto by Attilio Pozzi)

Le cause sono in corso di accertamento da parte di polizia locale, carabinieri e Ats intervenuti sul posto. È stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano dove è stato operato d’urgenza per trauma cranico e si trova ricoverato in prognosi riservata.



È il secondo incidente sul lavoro in due giorni: lunedì a Desio un operaio è morto nel cedimento di uno scavo nel cantiere di via Primavera.



(* notizia aggiornata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA