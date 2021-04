Un altro incendio al parco delle Groane, questa volta a Meda: in fumo un ettaro di bosco Dopo quello ai boschi di Sant’Andrea di Cogliate dove le fiamme hanno divorato un appezzamento grande come quattro campi da calcio, martedì pomeriggio le fiamme hanno interessato un ettaro di bosco a Meda, in via Santa Maria.

Dopo quello che nei giorni scorsi ha interessato il parco delle Groane in zona Sant’Andrea, a Cogliate, dove è andata in fumo un’area grande quanto quattro campi di calcio, anche alimentato dal forte vento, martedì 6 aprile nel pomeriggio un incendio ha interessato ancora il parco delle Groane, questa volta a Meda, in via Santa Maria. Le fiamme hanno divorato un ettaro di bosco. L’allarme è scattato attorno alle 16. I vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa e un mezzo chiamato “modulo boschivo” da Lazzate, con una autobotte da Bovisio Masciago e un carro ventilazione da Seregno. Nessuno è rimasto ferito.

Un mezzo dei vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA