Cinquanta persone per spegnere un incendio nel Parco delle Groane grande 4 campi da calcio Quattro campi da calcio professionali: tanto era vasta l’area dell’incendio divampato nel Parco delle Groane nel tardo pomeriggio di domenica 21 marzo: sul posto per spegnerlo 50 persone tra vigili del fuoco e volontari del parco.

Brucia il parco delle Groane: nel tardo pomeriggio di domenica 21 marzo i vigili del fuoco di Monza e Brianza sono dovuti intervenire nel territorio comunale di Cogliate, in via Sant’Andrea, per un incendio del bosco che hanno interessato un’area di 40mila metri quadrati, quattro volte un campo da calcio professionale.

L’incendio nel Parco delle Groane

L’intervento è stato registrato alle 18.30 del primo giorno di primavera. Non sono stati registrati feriti. Sul posto mezzi dei vigili del fuoco di Bovisio Masciago, Lazzate e Saronno, autobotti di Bovisio e Carate Brianza, modulo boschivo di Monza, Lazzate e Lissone, i volontari del Parco delle Groane. Sono stati impegnati 50 uomini.

