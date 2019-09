Un alpinista di Seregno vaga per due giorni nudo sulla Grignetta, tratto in salvo dal Soccorso alpino Un uomo di 34 anni di Seregno è stato soccorso giovedì 19 settembre dopo essere stato notato girovagare completamente nudo sotto la cresta del Cermenati in Grignetta. L’intervento è stato tutt’altro che facile: l’uomo, nonostante fosse denutrito e disidradato, non ne voleva sapere di scendere.

Per due giorni un 34enne di Seregno ha deciso di girovagare nudo per la Grignetta, nel Lecchese, finché, con grande fatica, è stato soccorso e convinto a scendere ai Piani Resinelli dagli uomini del Soccorso alpino della XIX Delegazione delle Grigne. E’ successo giovedì 20 settembre nel pomeriggio sotto la cresta del Cermenati in Grignetta. Intercettato e messo in salvo, l’uomo, disidratato e denutrito, è stato rifocillato ma ha rifiutato il ricovero per accertamenti all’ospedale Manzoni di Lecco.

L’allarme è scattato attorno alle 17 quando il 34enne è stato notato da altri alpinisti che hanno contattato la centrale operativa del 118. Sul posto è stato fatto intervenire l’elisoccorso ma l’uomo, alla vista dell’elicottero, si è immediatamente dileguato e poi fermato da altri alpinisti in attesa dell’arrivo di una squadra del Soccorso alpino con un medico. Tuttavia, il 34enne, di scendere a valle volontariamente non aveva nessuna intenzione.

Solo dopo un paio d’ore, una volta che è stato tranquillizzato, il seregnese ha accettato di affidarsi alle cure dei sanitari della Lecco Soccorso deciso poi di rifiutare il trasporto all’ospedale. Della vicenda si sono occupati anche i carabinieri della compagnia di Lecco che hanno effettuato accertamenti.

