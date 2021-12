Ultras coinvolti in traffico di droga internazionale, due brianzoli indagati - VIDEO Sono due i brianzoli coinvolti nell’inchiesta per spaccio che ha portato in carcere Luca Lucci e altri esponenti della curva sud dello stadio Meazza. Si tratta di un seregnese e uno di Carate Brianza, otto gli arresti.

Sono due i brianzoli coinvolti nell’inchiesta per spaccio che ha portato in carcere Luca Lucci e altri esponenti della curva sud dello stadio Meazza, il cuore del tifo milanista. Si tratta di un 38enne di Carate Brianza, già arrestato a marzo per possesso di marijuana custodita una villa di Capriano a Briosco, e successivamente finito agli arresti domiciliari (in questa inchiesta non è stato attinto da misura cautelare) e di un 39enne di Seregno.

Quest’ultimo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza nell’ambito dell’indagine coordinata dal pm milanese Leonardo Lesti, che ha portato al’esecuzione di 8 misure cautelari del gip Fabrizio Filice.

LEGGI Confisca dei beni e sorveglianza speciale per il capo ultrà del Milan, leader della Curva sud

Anche il caratese, secondo quanto emerge dagli archivi della cronaca sarebbe una figura attiva in curva, anche se l’attività di spaccio internazionale contestata in questo caso, non riguarda lo stadio.

A seguito della richiesta di collaborazione della Procura di Milano, attraverso Eurojust, alle Autorità giudiziarie spagnole e francesi, sono emersi elementi investigativi sull’importazione di ingenti quantitativi di marijuana e hashish dal Marocco, attraverso la Spagna, e di cocaina dal Sud America.

Gli indagati comunicavano tra loro, e con i propri fornitori, con telefoni cellulari criptati con schede telefoniche olandesi, con cui organizzavano la consegna e il relativo pagamento dello stupefacente trasportato dal Marocco all’Italia su camion e furgoni, occultato tra generi alimentari, che veniva poi consegnato nell’hinterland milanese e poi smistato agli acquirenti finali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA