Ucraina: pazienti pediatrici oncologici in arrivo a Monza, l'aiuto di Vimercate a Soleterre Onlus nella raccolta di farmaci Saranno accolti anche all’ospedale San Gerardo di Monza i pazienti pediatrici oncologici in arrivo dall’Ucraina con un secondo viaggio. Parte attiva è la Fondazione Soleterre che ha raccolto farmaci anche a Vimercate.

Saranno accolti anche all’ospedale San Gerardo di Monza i pazienti pediatrici oncologici in arrivo dall’Ucraina con un secondo viaggio - il primo nei giorni scorsi con destinazione Milano e Pavia - dai luoghi di guerra alla Lombardia.

“Arriveranno domani altri pazienti pediatrici oncologici ucraini - ha detto lunedì il presidente della Regione, Attilio Fontana - Un team scouting di Areu composto da un medico, due infermieri e 3 autisti soccorritori, con due pullmini, messi a disposizione dall’Asst Ospedale Maggiore di Niguarda e dall’Asst San Gerardo di Monza, è arrivato oggi in Polonia, nell’area di Rzeszów, dove è attiva con il proprio personale la Fondazione Soleterre. Si stima possa trattarsi di 6 bambini ma l’effettivo numero sarà definito a seguito delle valutazioni cliniche effettuate sul posto dal personale di Areu, in coordinamento con la Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario (CROSS) e in collaborazione con Soleterre Fondazione Onlus”.

Il trasporto sanitario dei pazienti è previsto con utilizzo del velivolo messo a disposizione, tramite donazione dalla società Alba Servizi S.p.A., ad Areu che collabora in questo servizio con Soleterre Fondazione Onlus.

Ucraina raccolta Soleterre Onlus anche al Circolo famigliare di Velasca

Intanto sono stati inviati anche 5 bilici con farmaci, presidi sanitari e apparecchiature, donati dagli ospedali lombardi, sia pubblici che privati.

Una delle raccolte, destinate all’ospedale Pediatrico di Leopoli con farmaci analgesici, antidolorifici, antibiotici e chemioterapici salva vita, è stata coordinata a Vimercate dal dottor Roberto Brambilla, medico degli Istituti Clinici Zucchi di Monza e volontario di Soleterre.

Ha lavorato con la protezione civile di Vimercate e il Circolo Famigliare Velasca per una parte della raccolta Leopoli.

“Questa spedizione è fondamentale per l’Ospedale, perché al momento registra un numero 3 volte più alto del solito di pazienti a causa dei flussi di persone in fuga dalle città più a est dell’Ucraina - hanno spiegato da Soleterre - Entro una settimana l’Ospedale sarebbe rimasto a corto di farmaci, come ci aveva segnalato il Dr. Roman Kizyma, primario del reparto di oncologia pediatrica. In Ucraina ormai è difficile reperire farmaci e al confine la situazione è caotica. Ma non ci fermeremo perché proseguire le cure è fondamentale per questi bambini e ragazzi: il secondo carico di farmaci è già in viaggio e il terzo è partito proprio ieri”.

