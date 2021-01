Ucciso a 23 anni sulle strisce pedonali a Carate Brianza: l’investitrice patteggia

Diciotto mesi con pesa sospesa e patente ritirata per 2 anni alla 75enne di Carate che a novembre del 2019 in via Milano investì il giovane progettista tecnico che morì poco dopo durante la corsa disperata verso l’ospedale.