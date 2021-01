Un dosso pedonale in via Milano a Carate, dove è morto Denis Roatis Niente più segnaletica in via Milano a Carate: l’amministrazione comunale ha deciso di realizzare un dosso pedonale nella zona dove è morto nel 2019, investito da un’auto, il giovane Denis Roatis.

Un intervento per ridurre gli incidenti stradali proprio lì, dove il 30 novembre 2019 aveva perso la vita Denis Roatis (LEGGI QUI tutte le notizie su questa notizia). Il 23enne era stato investito sulle strisce pedonali, da un’automobile in via Milano. La giunta caratese di Luca Veggian ha approvato il progetto esecutivo per trasformare quello a pochi metri da via Genova in un attraversamento pedonale rialzato, che imporrebbe il rallentamento del flusso veicolare all’approssimarsi delle strisce. Si prevede nuova illuminazione che metta ben in evidenza l’attraversamento, anche attraverso una pittura riflettente con cui saranno evidenziate le zebre.

L’assessore Alessandro Terraneo

«Con questo progetto ci siamo candidati a un bando regionale - spiega Alessandro Terraneo, assessore ai Lavori pubblici -. Potrebbe riconoscerci un cofinanziamento del 70%» sui 43mila euro preventivati per l’intervento. Che in ogni caso, con o senza il contributo di Regione. «faremo in modo di realizzare». Il Comune dovrebbe intervenire anche in via Rivera - via Kennedy, per realizzare un marciapiede oggi assente «che consenta di raggiungere in sicurezza la scuola Mario Lodi. Abbiamo affidato l’incarico per la progettazione».

