Turismo: l’edizione 2021 del concorso #Scattalestate Da sabato 19 giugno è possibile partecipare al concorso fotografico #Scattalestate promosso per il secondo anno da Acel Energie, Enerxenia e Aaevv Energie.

L’estate scatta in anticipo grazie al concorso fotografico #scattalestate proposto per il secondo anno consecutivo da Acel Energie, Enerxenia e Aaevv Energie per promuovere le bellezze delle province in cui operano i tre marchi: Monza Brianza, Como, Lecco, Varese e Sondrio. Già da sabato 19 giugno, armati di macchina fotografica o di smartphone, è possibile andare alla caccia di scorci suggestivi da immortalare. L’iniziativa vuole essere un contributo alla ripartenza dando impulso al turismo di prossimità e all’indotto che ne deriva. Per partecipare non occorre essere clienti di uno dei tre brand né essere fotografi provetti.

L’iniziativa, infatti, è aperta a tutti. Basta pubblicare sulla propria pagina personale Facebook o Instagram una o più foto ( fino a tre) di un luogo delle aree indicate aggiungendo obbligatoriamente l’hashtag #scattalestate, l’indicazione “iopartecipo”, la località prescelta e il tag alla pagina di riferimento (a scelta tra @acelenergie, @enerxeniaenergia, @aevvenergieofficial), in modo tale da formare un social wall: www.scattalestate2021.it. Il concorso si divide in tre fasi: dal 19 giugno al 21 luglio; dal 22 luglio al 21 agosto e dal 22 agosto al 21 settembre.

Per ogni fase verranno scelti cinque finalisti che riceveranno ricchi premi. Al primo classificato andrà una fotocamera, al secondo buoni per la stampa delle proprie immagini fotografiche e agli altri tre classificati dei buoni da spendere in carburante. Al termine del concorso i quindici migliori fotografi decretati nelle tre diverse fasi concorreranno per il super premio finale: un week end da 1800 euro.

A decretare i premi sarà una giuria da fotografi professionisti e da giornalisti appassionati di fotografia tra i quali il fotografo de il Cittadino Fabrizio Radaelli e il giornalista monzese Carlo Gaeta.

Lo scorso anno i lavori vincenti sono stati esposti a Villa Monastero di Varenna mentre quest’anno a fine settembre saranno i pezzi forte della rassegna “Immaginamondo” in programma a Lecco e in alcuni comuni limitrofi. Gli organizzatori hanno, però, chiesto ai rappresentanti dei territori coinvolti “ospitalità” per ulteriori mostre. Una proposta accolta favorevolmente dall’assessore alla cultura monzese Massimiliano Longo.

