Truffe anche a Besana in Brianza: falsi addetti dei Servizi sociali in azione Un’altra segnalazione di tentate truffe, questa volta a Besana in Brianza. Falsi addetti dei Servizi sociali hanno preso di mira i residenti più anziani sia al citofono sia telefonicamente.

L’allarme truffe scatta anche a Besana in Brianza. A mettere in guardia i cittadini ci pensa il Comune: “Ci segnalano che in questi giorni, purtroppo, i truffatori stanno prendendo di mira gli anziani. In particolare si tratta di malintenzionati che si qualificano come addetti dei Servizi sociali per entrare nelle abitazioni”.

Nelle ultime settimane, episodi di truffe (o tentate tali) e raggiri si registrano in tutta la Provincia: tra gli altri, ci sono stati episodi a Lissone, Giussano, Carate, Monza, Caponago.

Per quanto riguarda Besana, “dalle forze dell’ordine apprendiamo che questo è accaduto sia con telefonate sia con persone che si sono presentate alla porta di casa - proseguono dal municipio - Ricordiamo di non fare mai entrare persone sconosciute. In caso di telefonate o di estranei che dovessero bussare alla porta, telefonate al 112”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA