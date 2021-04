Trovare occupazione sarà più facile anche a Ornago: apre lo sportello lavoro Sarà attivo dal 13 aprile, voluto dal Comune in collaborazione con la Provincia di Monza e della Brianza e di AFOL Monza e Brianza. Per il primo mese l’erogazione dei servizi avverrà tutti i martedì dalle 9 alle 13 alternando un martedì in presenza e uno a distanza.

Anche a Ornago apre lo “sportello lavoro”. Sarà attivo, da martedì 13 aprile, lo sportello dedicato a chi è in ricerca di una occupazione voluto dal Comune in collaborazione con la Provincia di Monza e della Brianza e di AFOL Monza e Brianza.

L’operatore accompagnerà e supporterà chi ne farà richiesta nella ricerca di una occupazione e nell’individuazione di un percorso personalizzato di professionalizzazione e di inserimento.

In base alle disposizioni normative per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (COVID 19), l’erogazione dei servizi dello sportello lavoro per il primo mese avverrà tutti i martedì dalle 9 alle 13 alternando un martedì in presenza e uno a distanza. Per eventuali informazioni e per prenotazione dell’appuntamento (sia per i servizi a distanza sia per quelli in presenza) è possibile inviare una mail ([email protected]) oppure contattare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, il numero verde: 800 766 676.

