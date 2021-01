Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza ospedale San Gerardo (Foto by Fabrizio Radaelli)

Trova una fede nuziale fuori dall’ospedale San Gerardo e lancia l’appello: «Ritroviamo chi l’ha persa» Una fede nuziale ritrovata appena fuori dall’ingresso dell’ospedale San Gerardo di Monza e l’appello per trovare chi l’ha smarrita. Protagonista una donna di Biassono che ha avviato le ricerche.

L’ha vista luccicare all’uscita dell’ospedale San Gerardo di Monza, proprio davanti alla palazzina accoglienza. Una fede nuziale finita sull’asfalto. Sara Annino, biassonese alla sua seconda gravidanza, era appena stata in ospedale per un controllo e l’ha raccolta.

«Mi sono guardata intorno per capire che potesse averla appena persa, ma non c’era nessuno in quel momento - racconta - mi è venuto naturale raccoglierla ritornare sui miei passi e lasciarla all’info point all’ingresso».

Tornata nella sua casa di Biassono, Sara ha deciso di iscriversi sul gruppo “Sei di Monza se…” e raccontare quanto accaduto.

«Immagino la disperazione della persona che l’ha persa - spiega - è un oggetto così personale e vorrei tanto che si ritrovasse il proprietario».

Più facilmente una proprietaria, visti le dimensioni dell’anello e il fatto che porta all’interno inciso il nome di un uomo con la lettera “F” e la data delle nozze che certamente aiuterà ad individuarla.

Il messaggio di Sara Annino è stato subito condiviso su decine di siti delle diverse città della Brianza, è possibile infatti che chi l’ha perduta si fosse recata al San Gerardo, ma non è detto che abiti a Monza.

«Io stessa ho ricevuto un paio di messaggi di persone a cui è stata rubata la fede in questi giorni - dice Sara - ma purtroppo la data non coincideva».

Chi l’avesse smarrita può dunque rivolgersi all’Info point del San Gerardo o scrivere alla redazione del Cittadino ( QUI , specificando nell’oggetto “fede nuziale smarrita”)

