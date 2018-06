Troppo alcol e aggressioni di notte, cadute da bici di giorno: gli interventi del 118 in Brianza Il lungo week-end del 118 in Brianza tra intossicazioni etiliche, aggressioni, incidenti e cadute, soprattutto da biciclette (oltre ad alcuni investimenti). La cronaca degli interventi tra sabato 16 e domenica 17 giugno.

Il lungo week-end del 118 in Brianza, quello tra sabato 16 e domenica 17 giugno, tra intossicazioni etiliche, aggressioni, incidenti e cadute. Si parte alle 21.33 di sabato 16 a Monza, nella centralissima via Vittorio Emanuele, con un 17enne, contuso, finito in codice verde all’ospedale San Gerardo (e, sul posto, pattuglie di carabinieri, polizia e vigili). Nella medesima ora, sempre a Monza, in via Antonietti, un 35enne è stato soccorso per intossicazione etilica ed è finito in codice giallo al san Gerardo, che ha ricevuto anche un secondo ubriaco, un 28enne, anche lui in codice giallo, da via Mentana, alle 22.33.

Alle 23.10 invece si è registrato un grave incidente stradale a Macherio, in via Regina Margherita: un 26enne è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale San Gerardo dopo uno scontro in moto con un’auto.

Un 31enne è stato poi soccorso nel piazzale della Stazione di Lissone dopo che aveva alzato troppo il gomito, a mezzanotte, mentre poco prima dell’una a Macherio, in via Ludovico Muratori, un’ambulanza e i carabinieri sono intervenuti a seguito di una aggressione che ha visto lievemente ferito un 19enne trasportato all’ospedale di Desio. L’ennesima intossicazione etilica si è registrata poi a Brugherio, alle 2.21, in viale Europa. Soccorso un 29enne.

Passando alla mattinata di domenica 17, attorno alle 10.15, a Usmate Velate, in via Verdi, tre ragazzi tra i 14 e i 16 anni sono stati soccorsi dopo una caduta in bicicletta e, feriti, trasferiti (due in codice giallo, uno verde) negli ospedali di Vimercate e Monza. Un altro ciclista, un 82enne, è stato investito a Giussano, in via Milano e ricoverato a Desio. A Nova Milanese, alle 11, altra caduta in bici lungo via Villoresi, coinvolti un 12enne e un 52enne. Alle 11.40, a Villasanta, in via Matteotti, è stato invece investito un 55enne (nulla di grave, trasportato in codice verde al San Gerardo). Sul posto anche i carabinieri.

A Concorezzo, alle 14,55, sempre i carabinieri sono intervenuti in piazza Pace dopo la chiamata per una aggressione subita da un 50enne mentre a Desio, in via Brennero, sono accorsi con personale paramedico, un’ambulanza e un’automedica, per soccorrere una 25enne intossicata da farmaci.

