Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Triuggio: Marco Ciceri è il nuovo presidente del Parco Valle Lambro Già vicesindaco di Sovico, ha commentato: «So che mi aspetta un compito gravoso ma sarà bello ed entusiasmante». Nel Consiglio di amministrazione il vicepresidente uscente Alfredo Viganò, l’ex consigliere Matteo Vitali, Maria Antonia Molteni, Germano Colombo e Pina Alagia.

Marco Ciceri è il nuovo presidente del Parco Valle Lambro. L’ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio di mercoledì. Accanto al già vicesindaco di Sovico entrano in consiglio il vicepresidente uscente Alfredo Viganò, l’ex consigliere Matteo Vitali (indicato da Regione Lombardia), Maria Antonia Molteni (già sindaco di Veduggio con Colzano dal 2014 al 2019), Germano Colombo del Consorzio Torrente Lambrone e Pina Alagia (titolare di una azienda agricola a Besana Brianza e responsabile di “Donne Impresa”, il movimento che riunisce le imprenditrici agricole aderenti alla Coldiretti Interprovinciale di Milano, Lodi e Monza e Brianza).

«Ringrazio tutti quelli che hanno sostenuto la mia candidatura – ha commentato il neo presidente giovedì mattina all’uscita dagli uffici del Parco – So che mi aspetta un compito gravoso ma sarà bello ed entusiasmante».

«Davanti a loro una sfida importante: quella di rilanciare un patrimonio fondamentale di tutti i brianzoli, un polmone verde di grande bellezza e importanza sia sotto il profilo ecologico-ambientale che quello relativo alla salute e al tempo libero - si è congratulato il consigliere regionale leghista Alessandro Corbetta - Dopo quasi un anno di commissariamento il Parco Valle Lambro può ora contare su un Consiglio di Gestione che, ne sono convinto, ha tutte le carte in regola per mettere a frutto, con iniziative e progetti, le tante opportunità che il Parco può offrire ai cittadini in collaborazione con i Comuni e le tante realtà del nostro territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA