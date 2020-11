Triuggio: le manopole anti-Covid per il carrello della spesa della Agostini La Agostini di Canonica di Triuggio inventa e brevetta le manopole anticontagio Covid per i carrelli della spesa.

Abitualmente produce e installa quadri elettrici industriali e si è specializzata anche in quadri di comando per ascensori su navi da crociera, oppure sistemi per veicoli a rischio deflagrazione. Ma questa volta, e di questi tempi, ha deciso di fare altro: manopole anti-Covid per i carrelli della spesa al supermercato.

È la Agostini di Canonica di Triuggio, che nei giorni scorsi ha ricevuto la visita anche del consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta, accompagnato da esponenti leghisti locali, Deborah Lacquaniti e Fabio Scandizzi. La Agostini ha brevettato le manopole che si incastrano sulla sbarra orizzontale del carrello per non entrare in contatto con una superficie non igienizzata.

Le manopole anticovid applicate

© RIPRODUZIONE RISERVATA