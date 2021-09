Triuggio cerca i nonni civici: domande fino al 3 ottobre C’è tempo fino al 3 ottobre per presentare la candidatura a “nonno civico” per Triuggio: appello per gli anziani con un’età compresa tra i 60 e i 75 anni, residenti o domiciliati in paese e pensionati o comunque liberi da impegni di lavoro.

A Triuggio si cercano nonni civici. C’è tempo fino al 3 ottobre per farsi avanti. I volontari saranno in servizio durante gli orari di entrata e uscita dalle scuole primarie per accompagnare gli studenti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali presenti nelle vicinanze del plesso scolastico. Possono fare domanda gli anziani con un’età compresa tra i 60 e i 75 anni, residenti o domiciliati a Triuggio e pensionati o comunque liberi da impegni di lavoro. Le domande vanno consegnate in Comune (Ufficio Protocollo) o nella sede distaccata della Polizia locale.

