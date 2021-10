Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Trippa, stufato e polenta da asporto con gli alpini di Carate Brianza Grazie agli alpini di Carate Brianza, sabato 23 e domenica 24 ottobre ci sarà la possibilità di prendere d’asporto trippa, stufato e polenta.

Trippa, stufato e polenta. È il menù in delivery proposto dal gruppo alpini di Carate Brianza, che nel weekend del 23 e 24 ottobre organizza l’iniziativa “Alpini d’asporto”. «In attesa di poter ripristinare la festa alpina, che solitamente si tiene nel mese di giugno, il consiglio di gruppo ha deliberato di organizzare questo evento, un modo per essere presenti e condividere dei momenti con la cittadinanza che sempre ci sostiene e ed è molta attenta alle nostre iniziative. Questi eventi ci permettono inoltre di raccogliere fondi a sostegno dei progetti del gruppo e della solidarietà», ha spiegato il capogruppo dalle penne nere di Carate Brianza, Alberto Tevisio. L’iniziativa “Alpini d’asporto” nelle scorse edizioni, organizzate a ottobre 2020 e febbraio 2021, era stata accolta con grande calore dai cittadini, che ancora una volta sono invitati a degustare le tradizionali pietanze che verranno cucinate dagli alpini presso la Baita, in Viale Brianza 45.

Presso la sede degli alpini, venerdì 29 ottobre, sarà inoltre celebrata la santa Messa alle ore 20,30 per ricordate i soci defunti. L’accesso alla cerimonia avverrà nel rispetto delle disposizioni anti-Covid vigenti. Costi: 7 euro trippa, 9 euro stufato, 1,50 euro polenta. Si accede al servizio su prenotazione, chiamando il 388.3942675 o il 335.6291993 dalle 9 alle 20, fino al 23 ottobre. Il ritiro alla Baita avverrà nel giorno di sabato dalle 10 alle 20, mentre la domenica dalle 10.30 alle 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA