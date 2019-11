Trenord, si guasta un treno nel tunnel di Milano Porta Garibaldi: caos sulle linee della Brianza A causa di un guasto a un treno diretto a Lecco e rimasto bloccato nel tunnel della galleria della stazione di Milano Porta Garibaldi, la circolazione delle corse Trenord dirette in Brianza è nel caos: previsti ritardi fino a 60 minuti e cancellazioni.

Ritardi fino a 60 minuti, limitazioni e cancellazioni. È il solito rientro dal lavoro da incubo quello che stanno vivendo i pendolari brianzoli, a causa di un treno in partenza da Milano alle 15.52 e diretto a Lecco (un S8 che passa da Monza, Arcore e Carnate) e guastatosi all’interno della galleria, la circolazione ferroviaria delle linee brianzole è «fortemente rallentata» comunicano da Trenord. Il personale di servizio è stato al lavoro da oltre un’ora per cercare di risolvere il problema. Bollino rosso lungo tutte le linee via Arcore Carnate (direzione Paderno e Lecco), il Besanino, la Milano-Seregno-Chiasso. I convogli in partenza vengono deviati verso Villapizzone in modo tale da bypassare il treno fermo che costituisce un tappo alla circolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA