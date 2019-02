I pendolari in attesa questa mattina dei treni diretti verso Milano alla stazione di Arcore (Foto by Gabriele Galbiati)

Treni, prima mattina di fuoco: linee Milano-Lecco e Milano-Bergamo in tilt Ritardi pesanti alla stazione di Arcore per i pendolari diretti a Milano, la causa? Un incidente a un passaggio a livello

Linee Milano-Lecco e Milano-Bergamo in tilt. Ennesima mattinata di ritardi per le linee ferroviarie del Vimercatese a causa di un incidente ad un passaggio a livello su una delle due tratte che ha causato ai treni diretti verso Milano più di 20 minuti di ritardo. Le stazioni di Carnate e di Arcore hanno avuto diversi problemi con centinaia di pendolari in attesa dell’arrivo dei treni questa mattina. I ritardi sono iniziati attorno alle 7.30 con i convogli diretti verso il capoluogo Lombardo arrivati soltanto dopo circa mezz’ora. Inizialmente Trenord non ha comunicato la causa dei problemi sulle linee, tant’è vero che sugli schermi presenti nelle stazioni non sono stati segnalati i minuti di ritardo. Soltanto successivamente è apparso sull’area del sito internet www.trenord.it, dedicata al monitoraggio delle tratte ferroviarie, l’avviso di problemi causati da un incidente ad uno dei passaggi a livello che ha quindi rallentato il passaggio dei convogli diretti verso Milano.

