Treni, investimento mortale a Lentate sul Seveso: linea interrotta e ritardi Pesanti ritardi sulla linea ferroviaria Milano-Monza-Como-Chiasso a causa dell’investimento mortale di una persona a Lentate sul Seveso, nel tratto che corre lungo la via Tintoretto. È successo poco prima delle 14.30 e la linea è stata interrotta. Trenord stima ritardi di circa 120 minuti.

Pesanti ritardi sulla linea ferroviaria Milano-Monza-Como-Chiasso a causa dell’investimento mortale di una persona a Lentate sul Seveso, nel tratto che corre lungo la via Tintoretto. È successo poco prima delle 14.30 e la linea è stata interrotta. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria per stabilire le cause, se un incidente o un gesto volontario.

La vittima è una donna di 60 anni residente nella zona. È stata investita dal diretto Zurigo-Milano che, secondo quanto riferito da testimoni, ha suonato a lungo per avvisare del pericolo e ha frenato senza riuscire a evitare l’impatto. Il treno si è fermato circa 200 metri dopo il punto dell’investimento e lì è rimasto per oltre tre ore in attesa del via libera per ripartire. Alle 17.30 il convoglio e i passeggeri erano ancora sul posto.



“A causa dell’investimento di una persona, avvenuto nei pressi della stazione di Camnago - Lentate e il conseguente intervento da parte delle Autorità competenti, i treni potranno subire ritardi di circa 120 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni”, ha scritto Trenord sul sito ufficiale.

L’invito per i viaggiatori è a prestare attenzione ai monitor e agli annunci in stazione. La società suggerisce per chi è in viaggio da dalla stazione di Como per Milano di prendere i treni della linea Como Lago-Saronno-Milano Cadorna.

Dalla stazione di Monza per raggiungere Como i viaggiatori possono prendere i treni S9 e nella stazione di Saronno i treni per Como Lago o in alternativa i treni S7 e a Molteno i Como Albate.

