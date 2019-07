Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Treni: domenica 14 luglio sciopero Orsa in Lombardia, non ci sono fasce di garanzia Treni a rischio in Lombardia domenica 14 luglio per lo sciopero indetto dal sindacato Orsa: nei giorni festivi non sono previste fasce di garanzia delle corse ferroviarie.

Un giorno intero di sciopero del trasporto ferroviario in Lombardia: succede domaneica 14 luglio ed è stato proclamato dal sindacato Orsa a partire dalle 3 di notte e fino alle 2 di lunedì 15 luglio. Trenord riferisce che i treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza e il servizio Malpensa Express potrebbero subire limitazioni e cancellazioni. “Trattandosi di giornata festiva, non sono previste fasce di garanzia”.

Il gestore del trasporto ferroviario avvisa che circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio.

Per la lunga percorrenza saranno garantite le corse indicate sul sito di Trenord in questa pagina. Informazioni sull’andamento della circolazione saranno comunicate su sito e App Trenord e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori.

