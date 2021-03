Tre ragazzi multati ad Albiate per non avere rispettato il distanziamento Covid «Abbiamo ripetutamente avvisato anche diversi anziani dei rischi e del non rispetto delle norme» dicono dalla polizia locale. Nel paese contagi in risalita (a martedì 16 marzo 60 positivi, erano 44 solo 3 giorni prima).

Tre ragazzi multati per il non rispetto delle norme anti Covid-19. Gli agenti della polizia locale di Albiate hanno elevato sanzioni dopo aver pizzicato, a seguito di interventi di monitoraggio e controllo del territorio, tre giovanissimi che non rispettavano le norme anti contagio. Multa salata da 400 euro (ridotta a 280 euro se pagata entro 5 giorni) per coloro che - secondo quanto riferito dal comando cittadino- sono stati sorpresi nei giardini pubblici in atteggiamenti tutt’altro che in linea con le ben note prescrizioni governative. Contestato, in particolare, il non rispetto del distanziamento.

Negli ultimi giorni gli agenti, come già accennato, hanno potenziato i controlli sul territorio riscontrando, purtroppo, diverse criticità. «Abbiamo ripetutamente avvisato anche diversi anziani dei rischi e del non rispetto delle norme - spiegano dalla polizia locale - Purtroppo se tali situazioni dovessero compromettere le regole anti contagio saremo costretti ad elevare nuove sanzioni».

È dunque il caso di ribadire la necessità di osservare le regole in questa delicata fase. Anche ad Albiate, purtroppo, i contagi sono in risalita (l’aggiornamento di martedì 16 marzo riferisce di 60 positivi, erano 44 solo 3 giorni prima). Intanto, dal comando si apprende che gli agenti albiatesi in settimana avrebbero dovuto sottoporsi alla vaccinazione anti Covid con AstraZeneca, poi sospesa.

