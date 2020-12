Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Tre malori spalando la neve, uno grave a Biassono: l’appello di Areu Tre persone colpite da infarto nella giornata di lunedì 28 dicembre mentre spalavano la neve, la più grave a Biassono. Per questo l’Agenzia regionale emegenza urgenza (Areu) ha diffuso un appello a “non spalare la neve se cardiopatici”.

Oltre all’evento di Biassono gli altri episodi si sono registrati a Milano e Cernusco sul Naviglio. Nel caso brianzolo la persona, che non ha autonomamente ripreso l’attività cardiaca durante il viaggio in ambulanza secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, è stata trasportata al San Gerardo di Monza.

“Il freddo già di per sé restringe i vasi sanguigni - spiega un medico del 118 - Se poi si abbina lo sforzo dello spalare la neve, con una maggiore richiesta di ossigeno e quindi di sangue, ecco che il cuore, soprattutto se già in presenza di una patologia cardiaca, può andare in tilt”.

