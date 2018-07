Trattativa in corso per il Metropol di Monza, i gestori: «Vogliamo il rilancio» I gestori del cinema Metropol rassicurano sul futuro, confermano un dialogo avviato con le proprietà dell’immobile e chiedono la presenza dell’amministrazione comunale per individuare sinergie condivise.

La società Spazio Cinema risponde con una nota alla possibilità di chiusura del multisala di via Cavallotti 124.

“Precisiamo che da parte di Anteo non c’è, e non c’è mai stata, l’intenzione di cessare l’attività cinematografica avviata agli inizi degli anni 2000 – scrivono - La società crede nell’importanza della sala cinematografica quale luogo sociale cittadino, punto di riferimento culturale, sociale e di svago per la città: per questo motivo stiamo da tempo studiando e sviluppando progetti di ristrutturazione per tutte le sale di Monza gestite da Anteo con l’obiettivo di rilanciare il processo della fruizione di cinema”.

E poi: “Abbiamo già avviato un dialogo con le proprietà e presentato loro ipotesi di ammodernamento e ampliamento delle strutture al fine di individuare un progetto che abbia l’obiettivo comune di valorizzare la sala e di incrementare il pubblico, con riscontri finora molto positivi. Riteniamo sia fondamentale, in questa direzione, il ruolo dell’Amministrazione comunale al fine di individuare sinergie condivise a sostegno del rilancio della “Monza multisala” e più in generale della proposta culturale per la città”.

La scorsa settimana un portavoce della società proprietaria dell’immobile al Cittadino aveva dichiarato: “È vero, in questo momento stiamo valutando il futuro del Metropol. E non precludiamo nessuna ipotesi. Purtroppo non posso aggiungere nient’altro”

Per molti monzesi il Metropol è stato il grande schermo dove venivano proiettati i film di Walt Disney. Qualcuno sui social ha proposto una raccolta firme per garantire un futuro al cinema.

