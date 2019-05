Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Tragedia sui binari tra Varedo e Bovisio, muore un 55enne di Paderno. Ennesimo incidente mortale nel tratto ferroviario tra Varedo e Bovisio Masciago. Alle 7.40 di sabato 18 maggio, Lungo la linea gestita da Fnm in direzione nord, poco prima di Bovisio Masciago, un uomo di 55 anni, A.B., residente a Paderno Dugnano, si è tolto la vita lanciandosi sotto un treno in transito.

Ennesimo incidente mortale nel tratto ferroviario tra Varedo e Bovisio Masciago. Alle 7.40 di sabato 18 maggio, Lungo la linea gestita da Fnm in direzione nord, poco prima di Bovisio Masciago, un uomo di 55 anni, A.B., residente a Paderno Dugnano, si è tolto la vita lanciandosi sotto un treno in transito. Il gesto estremo del padernese ha causato la sua immediata morte. Sul posto si sono portati gli uomini della Polizia ferroviaria di Monza e una squadra di vigili del fuoco oltre a un’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno e un’automedica. Inevitabili le ripercussioni sulla linea ferroviaria Milano-Seveso-Asso: per permettere i rilievi da parte delle forze dell’ordine, oltre al recupero del cadavere, la circolazione dei treni tra le stazioni di Palazzolo e Camnago-Lentate, ha deciso Trenord, è stata sospesa: al suo posto è stato istituito un servizio di due autobus “spola”.

