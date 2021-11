Tradizionale mercatino di Natale a villa avrerio L’associazione Best’o di Besana in Brianza organizzerà il tradizionale mercatino “Natale in Villa” a Villa Raverio, frazione di Besana in Brianza.

Domenica 5 dicembre, a Villa Raverio, l’associazione Best’o di Besana in Brianza organizzerà il tradizionale mercatino “Natale in Villa”. Non mancheranno la musica, il vin brûlé e i dolciumi, ma anche la possibilità di acquistare prodotti fatti a mano, bigiotteria, biglietti natalizi, ceramiche, oggetti in vetro dipinto, e soprattutto Babbo Natale. L’evento, organizzato in collaborazione con Raveè de Villa e con il patrocinio del comune di Besana, si terrà in Piazza Sant’Eusebio, dalle 9.00 alle 17.30. Hobbisti, creativi ed aziende agricole interessati a prendere parte al mercatino possono inviare una mail a [email protected] per avere maggiori informazioni.

