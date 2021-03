Tra Vimercate e Bellusco quasi conclusi i lavori di recupero della vecchia strada comunale Sono quasi finiti i lavori di recupero della vecchia strada comunale che collega Vimercate a Bellusco.

Sono alle battute conclusive i lavori di riqualificazione della strada comunale vecchia Vimercate-Bellusco, il percorso situato nella parte orientale di Vimercate, nella zona agricola tra cascina Gariola, cascina Chiesa e la cascina San Nazzaro. L’intervento, voluto dall’amministrazione comunale vimercatese all’interno delle tematiche del Pums, riguarda la valorizzazione dei collegamenti per la mobilità lenta e il tempo libero. Il cantiere, per un importo di 24mila euro, ha visto la realizzazione nel tratto tra Vimercate il confine con il Comune di Bellusco per circa 220 metri di un sottofondo con materiale inerte al quale è stato aggiunto uno strato di geotessuto e infine la pavimentazione in calcestre. Stesso intervento per la prima parte della strada, da cascina Chiesa verso cascina San Nazzaro per circa 330 metri, dove si è intervenuto sul livellamento del fondo esistente, già in buone condizioni, e la stesura dello strato di finitura in calcestre.

