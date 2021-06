Tra Villa Campello e il Parco Valle Lambro: ad Albiate l’estate è all’insegna del campus natura Escursioni, costruzioni, sport: tutto all’aria aperta per bambini e ragazzi, dai 5/6 ai 14 anni, da luglio a settembre, dalle 8.15/930 alle 16.45/17, con iscrizioni a settimana. L’iniziativa è a cura della cooperativa Demetra Onlus.

“In vacanza al parco 2021”, ovvero un outdoor education a scuola e al parco di Villa Campello, ad Albiate, a cura della cooperativa sociale Demetra Onlus, settore educazione ambientale, che promuove un campus natura rivolto a bambini e ragazzi, dai 5/6 ai 14 anni. Con iscrizioni a settimana.

Ecco la proposta per l’estate 2021: da luglio a settembre, dalle 8.15/930 alle 16.45/17, settimane di proposte all’aria aperta per giocare, divertirsi e conoscere l’ambiente. Si tratta di un campus natura così organizzato: campo base a scuola per avere a disposizione bagni e aule, il parco di Villa Campello per prati, alberi, e stare all’aperto. Previste escursioni nelle aree naturalistiche circostanti tra boschi, campi, fiume e i torrenti del Parco Valle Lambro. Attività pratiche, manuali, di costruzione, sportive, all’aria aperta ed immersi nella natura realizzate ogni giorno e differenziate per settimana, in modo da garantire varietà agli iscritti a più settimane.

Gli obiettivi di questo campus in outdoor education sono infatti fare, giocare, provare, sperimentare, divertirsi in un ambiente sereno ed immersi nella natura. Lo svolgimento dei vari momenti e attività vedrà un’attenzione particolare alle buone pratiche ecologiche: riduzione dei packaging e degli usa e getta, attraverso l’organizzazione di un kit per ogni partecipante che sia sostenibile; coinvolgimento di tutti i bambini nel riuso e riciclo dei materiali di scarto, con attività dedicate. L’intento è di tendere sempre più allo #zerowaste. Per la sua valenza educativa il campus ha ricevuto il patrocinio del Comune di Albiate e del Parco della Valle del Lambro. Informazioni su costi e iscrizioni, sul sito internet del Comune di Albiate.

