Lesmo via Ratti luci accese

Tra Lesmo e Camparada: accese le nuove luci led su provinciale e ciclopedonale E luce finalmente fu sulla provinciale che collega Lesmo a Camparada: accese le nuove luci dell’impianto di illuminazione che servono anche la provinciale e gli attraversamenti pedonali.

E luce finalmente fu sulla provinciale che collega Lesmo a Camparada. A tre anni dal completamento della pista ciclopedonale di via Ratti, in settimana sono state accese le nuove luci dell’impianto di illuminazione che servono anche la provinciale e gli attraversamenti pedonali. I pali installati dagli operai nelle scorse settimane sono finalmente entrati in funzione, dotando così la strada che collega Lesmo e Camparada di luce durante gli orari serali.

Il percorso era stato realizzato nel 2017, ma non era stato completato. Installati 17 pali di ultima generazione a led e dimmerabili, quindi capaci di captare la quantità di luce esterna e regolare in autonomia la loro luminosità.

