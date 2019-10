I lavori alla ciclopedonale di via Ratti nei giorni scorsi (Foto by Gabriele Galbiati)

Lesmo: arrivano i lampioni led sulla ciclopedonale di via Ratti Sono in corso i lavori per il completamento della pista ciclopedonale di Lesmo, in via Ratti. Verranno installati lampioni a led capaci di autoregolare l’intensità della luce.

Sono in corso i lavori per il completamento della pista ciclopedonale di Lesmo, in via Ratti. Il percorso che collega Lesmo e Camparada, realizzato nel 2017, non era stato dotato di illuminazione e dunque gli operai hanno iniziato nei giorni scorsi a preparare la pista per la posa dei lampioni. Il lavoro verrà completato nelle prossime settimane con l’installazione di 17 pali di ultima generazione a led e dimmerabili, quindi capaci di captare la quantità di luce esterna e regolare in autonomia la loro luminosità.

