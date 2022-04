Tour “SPID in ogni dove”, tappa all’Asst Monza: l’identità digitale si attiva all’ospedale San Gerardo L’appuntamento è per lunedì 11 aprile, dalle 9 alle 13: un addetto al riconoscimento sarà presente all’Ospedale San Gerardo. Il servizio è gratuito e offre l’attivazione dell’identità digitale in maniera facilitata. la Asst Monza è una delle prime tappe del tour “SPID in ogni dove” avviato in tutta Italia dall’associazione brianzola di promozione sociale MigliorAttivaMente.

L’identità digitale è diventata cruciale per accedere ai servizi pubblici e la Asst Monza è una delle prime tappe del tour “SPID in ogni dove” avviato in tutta Italia dall’associazione brianzola di promozione sociale MigliorAttivaMente per favorire la diffusione dei nuovi strumenti.

L’appuntamento è per lunedì 11 aprile, dalle 9 alle 13: un addetto al riconoscimento sarà presente all’Ospedale San Gerardo, con una postazione al piano -1 della Palazzina accoglienza, di fronte al bar. Il servizio è gratuito e offre l’attivazione dell’identità digitale in maniera facilitata.

Lo Spid serve per prenotare visite mediche e consultare il fascicolo sanitario elettronico, per accedere a PagoPa, al portale dell’Inps e a tutti quei servizi che vanno dall’iscrizione a scuola ai bonus, fino alla rete Wi-Fi pubblica.

“MigliorAttivaMente è nata durante l’emergenza Covid-19 con il proposito di non lasciare nessuno indietro favorendo la ‘salita a bordo’ del cittadino nella dimensione digitale del Paese, così da fruire telematicamente, senza sprecare tempo e risorse, dei servizi offerti da aziende e Pubblica amministrazione”, spiega uno dei sedici fondatori, il presidente Giuseppe Giorgio Pacelli.

Lo SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, un’autenticazione con credenziali uniche per tutto (e diversi livelli di protezione) che permette a cittadini e imprese di accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione e dei privati aderenti. Può essere richiesto da tutti i cittadini maggiorenni italiani, o dotati di permesso di soggiorno, residenti in Italia o all’estero.

“Il settore sanitario è tra quelli più coinvolti dalla rivoluzione informatica, cominciata nel corso della pandemia, per effetto del boom di richieste di esiti di esami online, come ad esempio i tamponi - sottolinea il direttore generale Silvano Casazza - Per questo la ASST Monza aderisce a questa iniziativa nell’ottica di orientare nella dimensione digitale coloro che ne potrebbero rimanere esclusi”.

Per usufruire del servizio a Monza è consigliato prenotarsi alla e-mail [email protected] e presentarsi con fotocopia nitida della carta di identità e tessera sanitaria in corso di validità.

Sono necessari per l’attivazione dell’identità digitale: un documento italiano di identità valido (carta di identità, passaporto, patente); la tessera sanitaria (Carta nazionale dei servizi); il numero di telefono del cellulare personale (consultabile durante le operazioni di riconoscimento); un indirizzo e-mail valido (consultabile durante le operazioni di riconoscimento). L’identità digitale sarà attiva entro 48 ore dall’accesso allo sportello.

