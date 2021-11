Torna la Monza Challenge: di corsa al Parco per aiutare l’associazione Friends Appuntamento sabato 13 novembre con la Monza Challenge, insieme al Marathon Team: quattro percorsi e uno scopo benefico, aiutare l’associazione Friends.

Un appuntamento per chi ama la corsa. Torna, dopo lo stop imposto dalla situazione pandemica, sabato 13 novembre la Monza Challenge, una prova cronometrata non competitiva, aperta a tutti organizzata dal Monza Marathon Team Asd. Quattro le distanze su cui cimentarsi all’interno dei percorsi reali presenti nel Parco: 3, 5, 10 o 21, 097 chilometri. La partenza avverrà liberamente tra le 9 e le 10 ma per la mezza maratona, ovvero per i 21,097 chilometri, i corridori dovranno partire entro le 9.30.

L’organizzazione assicurerà assistenza, cronometraggio e lo svolgimento in sicurezza. La quota di iscrizione costa 10 euro indipendentemente dalla distanza prescelta. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore dell’associazione Friends - Insieme per un sorriso. Il Monza Marathon Team è sempre stato molto sensibile al mondo del volontariato. Dalla sua nascita (avvenuta durante la New York City Marathon 2009 grazie a un gruppo di amici) a oggi ha devoluto ai progetti charity ben 237.800 euro.

