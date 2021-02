Topi o conigli, a Vimercate intervengono anche i genitori: «Ma l’importante è che si sia fatta la derattizzazione» Una rappresentante dei genitori degli alunni della scuola Da Vinci replica al sindaco Sartini: «Se fosse vera la presenza di conigli nel giardino scolastico lo è altresì quella di topi». Non è mancato un ringraziamento agli operatori ecologici intervenuti.

Continua a tenere banco la questione dei topi e conigli alla scuola elementare Da Vinci di Vimercate. Nelle ultime ore sull’argomento ha preso la parola Federica Badalamenti in rappresentanza dei genitori degli alunni della primaria di via Crocifisso.

« A seguito delle dichiarazioni fatte dal sindaco Francesco Sartini in consiglio comunale, sulla questione topi alla scuola Da Vinci ci sentiamo in dovere di avere un diritto di replica, in quanto le affermazioni “si tratta di conigli” non corrispondono alla realtà che molti genitori si sono trovati ad affrontare» ha dichiarato Badalamenti. «Che i conigli siano presenti sul territorio di Vimercate, zona cava e aree limitrofe non è un mistero anzi…ma che adesso (nonostante foto scattate e pubblicate sui social), si dica una cosa non corrispondente al vero, non può passare; ribandendo che se fosse vera la presenza di conigli nel giardino scolastico lo è altresì quella di topi».

E ancora, sulla derattizzazione: «Per quanto ci riguarda il problema era intervenire e basta. Ringraziamo gli operatori che si sono adoperati a questo pronto intervento». Intanto il primo cittadino ha fatto sapere che «la situazione non è così allarmante come viene descritta probabilmente si tratta sia di topi che di conigli secondo quanto rilevato dalla perlustrazione fatta dalla Polizia locale. Il problema è stato comunque affrontato con la derattizzazione».

